Ціни на пальне: Податкова виявила порушення на 55 мільйонів — Finance.ua
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Ціни на пальне: Податкова виявила порушення на 55 мільйонів

Енергетика
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Державна податкова служба з 16 квітня провела понад 190 перевірок місць роздрібної торгівлі пальним, виявили порушення на 55,4 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
«Відпрацьовується інформація про безпідставне завищення цін на пальне, яка надходить від громадян, народних депутатів України, органів державної влади, громадських організацій тощо. Починаючи з 16.04.2022 року ДПС проведено понад 190 фактичних перевірок місць роздрібної торгівлі пальним, по яких наявна інформація про ймовірні порушення порядку формування та застосування цін на пальне», — звітують в Податковій.
За результатами проведених фактичних перевірок виявили порушення законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи, на загальну суму 55,4 млн грн, з яких 13,7 млн грн — за порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення.
«На сьогодні органами ДПС вживаються заходи щодо притягнення порушників до встановленої законодавством відповідальності», — додали у відомстві.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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