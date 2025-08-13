Ціни на овочі в Україні почнуть знижуватися наприкінці літа, — експерт — Finance.ua
Ціни на овочі в Україні почнуть знижуватися наприкінці літа, — експерт

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував зниження цін на овочі в Україні наприкінці серпня — на початку вересня.
Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE.
«Цього сезону в нас буде приріст овочів, десь порядку до 800 тис. тонн. Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Зараз ми бачимо, коли з’являється більше пропозицій під відкритим ґрунтом внутрішніх виробників, ціна поступово йде донизу. Це стосується борщового набору», — пояснив Денис Марчук.
Він додав, що пік зниження цін очікується наприкінці серпня — на початку вересня, коли почнеться масовий збір овочевих культур.
Щодо фруктів експерт зазначив, що врожай постраждав через весняні заморозки.
«Що стосується плодових дерев та їхнього врожаю, то це ситуація як з ріпаком, що через заморозки вони постраждали. Така сама ситуація і щодо груші, і щодо яблука. Кісточкові, які ми бачили у цьому сезоні, їх було мало і вони були дорогі. Не слід очікувати на такі ціни, як позаминулого чи минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато», — підсумував Денис Марчук.
