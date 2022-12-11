Ціни на оренду квартир змінилися: скільки тепер коштує житло — Finance.ua
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Ціни на оренду квартир змінилися: скільки тепер коштує житло

Нерухомість
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В Україні критична ситуація в енергосистемі також вплинула на ринок нерухомості. З одного боку, зріс попит на оренду будинків із генераторами, з іншого — впали ціни на квартири в новбудовах із власним водопостачанням та на житло на верхніх поверхах.
У Києві ціни на оренду квартир упали на 16,7%, підрахували аналітики Dom.ria. При цьому в Київській області зниження цін становило 46,6%. З одного боку, орендодавці почали розуміти, що ситуація в країні кардинально змінилася та доводиться переглядати вартість оренди. Крім того, традиційно нижчі ціни пропонують під час опалювального сезону, оскільки квартирантам самостійно доводиться оплачувати комуналку.
Але є ще один фактор — масові відключення електроенергії та новини про майбутнє тривале знеструмлення. Нові реалії також створили новий ринковий «неліквід». Панорамні квартири на верхніх поверхах, за які раніше могли пропонувати ціни на 10-20% вищі, наразі практично неможливо здати в оренду.
Київський рієлтор, представник Асоціації спеціалістів нерухомості Артур Пилипчук підтверджує: попит на квартири на верхніх поверхах невисокий. Українці не готові в умовах, коли будь-якої миті може відключитися ліфт, жити на останніх поверхах. «Так, зараз не дуже дивляться на високі поверхи. Тобто ходити треба. Перевагу віддають низьким поверхам. Наприклад, я живу на 26-му й іноді ходжу, тому що я можу так ходити», — каже експерт.
Є ще один «важкий» варіант для оренди: квартири в будинках без газу, з власним водопостачанням, автономним опаленням. За законом, в Україні дозволено проводити газ у квартирах не вище від 10-го поверху. У сучасних новобудовах, насамперед у передмісті, забудовники часто встановлюють індивідуальне опалення (електричні та газові котли), а також бурять свердловини (піднімають воду до будинків за допомогою насосів). Однак без електроенергії не працюють ні насоси, ні котли.
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Внаслідок цього вартість оренди квартир на верхніх поверхах доводиться значно знижувати, а орендарів заманювати особливо вигідними умовами. Але якщо на квартиру навіть на верхньому поверсі з централізованим опаленням та водопостачанням ще можна знайти охочих, то в будинку з автономними комунальними послугами, які повністю залежать від електроенергії, це вкрай складно зробити.
Скільки коштує оренда квартир
У столиці однокімнатну квартиру неподалік метро можна орендувати за сім тисяч гривень в умовному «бюджетному» сегменті. Це житло без сучасного ремонту в старому житловому фонді. Квартира з ремонтом, у новобудові може коштувати вже близько 9-11 тис. грн.
За двокімнатну квартиру доведеться заплатити на 2-3 тис. грн більше. У цьому ринок нерівномірний. Тим, кому потрібно в стислий термін здати квартиру, часто доводиться значно поступатися ціною.
Артур Пилипчук вважає, що ціни на оренду знизилися не настільки значно. За його оцінками, у сегменті «комфорт» нерухомість подешевшала приблизно на 10%, а в «бізнесі» (елітні ЖК) — на 20%. Якщо беремо дорогу нерухомість, то так, там більше зниження. Якщо беремо економ-сегмент, то майже не змінилася ціна. А в середньому сегменті — 10-11 тисяч гривень — там зміна в 20-30%. А економ-сегмент не знизився", — сказав фахівець.
За матеріалами:
Обозреватель
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