Ціни на оренду квартир у Стамбулі: що потрібно знати перед переїздом — Finance.ua
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Ціни на оренду квартир у Стамбулі: що потрібно знати перед переїздом

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Ціни на оренду квартир у Стамбулі: що потрібно знати перед переїздом
Ціни на оренду квартир у Стамбулі: що потрібно знати перед переїздом
Оренда квартири в Стамбулі, найбільшому місті Туреччини, може обійтися орендарям у десятки тисяч турецьких лір.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Багато людей у ​​найдорожчому мегаполісі країни нещодавно були змушені переїхати в інше житло через проєкти міської трансформації та розбіжності з орендодавцями.

Скільки коштує оренда квартири у Стамбулі

Якщо порахувати, то переїзд до трикімнатної квартири може коштувати 150 тис. лір ($4,4 тис.).
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Сюди входить депозит, авансовий платіж за оренду, гонорар агенту нерухомості, оплата компанії з переїзду та базовий ремонт у квартирі.
Цей розрахунок ґрунтується на даних, що показують, що середня орендна плата за трикімнатну квартиру в Стамбулі становить 25 тис. лір ($750) на місяць.
Згідно з правилами, орендодавці можуть вимагати депозит, еквівалентний тримісячній орендній платі. Але переважно сторони домовляються про орендну плату за один або два місяці.
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Якщо орендарі винаймають квартиру з трьома спальнями, вони повинні заплатити депозит у розмірі 50 тис лір ($1,4 тис.).
Гонорари агентів нерухомості складають орендну плату за один місяць плюс податок на додану вартість, що в сумі досягає близько 30 тис. лір ($883).
Компанії, що займаються переїздами, стягують близько 25 тис. лір ($750), але ціна може зрости до 30 тис. лір ($883), залежно від відстані.
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Якщо в новій квартирі потрібен базовий ремонт, це коштуватиме ще 25−30 тис. лір ($750−883), також окремо потрібно заплатити за меблі, адже найчастіше квартири здають порожніми.
Зрештою, за переїзд у нову квартиру в Стамбулі орендарю доведеться заплатити близько 150 тис. лір ($4,4 тис.).
Індекс переїздів Reidin-enakliyat Istanbul у другому кварталі 2024 року зріс на 27,54% порівняно з першим кварталом. Показник збільшився на 17,74%, порівняно з другим кварталом минулого року.

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