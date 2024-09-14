Ціни на оренду квартир у Стамбулі: що потрібно знати перед переїздом — Finance.ua

Ціни на оренду квартир у Стамбулі: що потрібно знати перед переїздом Вчора 20:19 — Світ

Ціни на оренду квартир у Стамбулі: що потрібно знати перед переїздом

Оренда квартири в Стамбулі, найбільшому місті Туреччини, може обійтися орендарям у десятки тисяч турецьких лір.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Багато людей у ​​найдорожчому мегаполісі країни нещодавно були змушені переїхати в інше житло через проєкти міської трансформації та розбіжності з орендодавцями.

Скільки коштує оренда квартири у Стамбулі

Якщо порахувати, то переїзд до трикімнатної квартири може коштувати 150 тис. лір ($4,4 тис.).

Читайте також В яких регіонах Польщі дешевша оренда житла

Сюди входить депозит, авансовий платіж за оренду, гонорар агенту нерухомості, оплата компанії з переїзду та базовий ремонт у квартирі.

Цей розрахунок ґрунтується на даних, що показують, що середня орендна плата за трикімнатну квартиру в Стамбулі становить 25 тис. лір ($750) на місяць.

Згідно з правилами, орендодавці можуть вимагати депозит, еквівалентний тримісячній орендній платі. Але переважно сторони домовляються про орендну плату за один або два місяці.

Читайте також Оренда квартири в Києві: що з цінами напередодні осені

Якщо орендарі винаймають квартиру з трьома спальнями, вони повинні заплатити депозит у розмірі 50 тис лір ($1,4 тис.).

Гонорари агентів нерухомості складають орендну плату за один місяць плюс податок на додану вартість, що в сумі досягає близько 30 тис. лір ($883).

Компанії, що займаються переїздами, стягують близько 25 тис. лір ($750), але ціна може зрости до 30 тис. лір ($883), залежно від відстані.

Читайте також Скільки коштує оренда авто в Європі: де найдешевше

Якщо в новій квартирі потрібен базовий ремонт, це коштуватиме ще 25−30 тис. лір ($750−883), також окремо потрібно заплатити за меблі, адже найчастіше квартири здають порожніми.

Зрештою, за переїзд у нову квартиру в Стамбулі орендарю доведеться заплатити близько 150 тис. лір ($4,4 тис.).

Індекс переїздів Reidin-enakliyat Istanbul у другому кварталі 2024 року зріс на 27,54% порівняно з першим кварталом. Показник збільшився на 17,74%, порівняно з другим кварталом минулого року.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.