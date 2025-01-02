Ціни на нафту зросли у перший торговий день 2025 року — Finance.ua

Ціни на нафту зросли у перший торговий день 2025 року Сьогодні 13:34 — Енергетика

Ціни на нафту зросли у перший торговий день 2025 року

Ціни на нафту трохи зросли в четвер, у перший торговий день 2025 року, оскільки інвестори, повертаючись після свят, обережно спостерігали за відновленням економіки Китаю і попиту на паливо після обіцянки президента Сі Цзіньпіна сприяти зростанню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 17 центів, або 0,06%, до $74,82 за барель після того, як у вівторок, останній торговий день 2024 року, зросли на 65 центів. Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) у США зросли на 19 центів, або 0,26%, до $71,91 за барель після закриття попередньої сесії зі зростанням на 73 центи.

У своєму новорічному зверненні у вівторок Сі Цзіньпін заявив, що Китай у 2025 році запровадить більш активну політику для стимулювання зростання.

За даними приватного опитування Caixin/S&P Global, опублікованого в четвер, виробнича активність у Китаї зросла в грудні, хоча темпи зростання виявилися повільнішими, ніж очікувалося, через занепокоєння щодо торговельних перспектив і ризиків, пов’язаних з тарифами, запропонованими обраним президентом США Дональдом Трампом.

Ці дані перегукуються з офіційним дослідженням, оприлюдненим у вівторок, яке показало, що виробнича активність у Китаї в грудні практично не зросла, хоча сфери послуг і будівництва відновилися. Це свідчить про те, що політичні стимули починають впливати на деякі сектори, поки Китай готується до нових торгових ризиків.

«Трейдери повертаються до роботи і, ймовірно, оцінюють підвищені геополітичні ризики, а також вплив політики Трампа, спрямованої на розігрів економіки США, порівняно з ризиками від тарифів», — сказав аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

«Завтра випуск індексу ISM у виробничій сфері США буде ключовим фактором для подальшого руху цін на нафту», — додав Сайкамор.

Він також зазначив, що тижневий графік WTI свідчить про звуження діапазону торгів, що може вказувати на можливий значний рух цін.

Економічна Правда За матеріалами:

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