Ціни на нафту зросли через напруженість на Близькому Сході та ураган в США — Finance.ua

Ціни на нафту зросли через напруженість на Близькому Сході та ураган в США Сьогодні 21:30 — Енергетика

Ціни на нафту зросли через напруженість на Близькому Сході та ураган в США

Ціни на нафту зросли на тлі новин про нові заходи грошового стимулювання від найбільшого імпортера — Китаю, побоювань, щодо загострення напруженості на Близькому Сході та ураган в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді піднялися на 69 центів, або на 0,93%, до $74,59 за барель. Ф’ючерси на нафту марки WTI в США з постачанням у листопаді зросли на 74 центи, або на 1,05%, до $71,11.

Обидва контракти закрилися зниженням у понеділок через побоювання щодо попиту, які стали головними для інвесторів після розчаровуючих даних про ділову активність у єврозоні та постійні занепокоєння щодо споживання пального в Китаї.

«Ціни на нафту WTI зросли сьогодні вранці після того, як Китай знизив свої ключові кредитні ставки. Ринок нафти давно чекає від китайської влади додаткових заходів пом’якшення, щоб протистояти економічному спаду», — сказав аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

«Сьогоднішнє оголошення дещо зменшить ризики подальшого зниження цін на нафту», — додав Сайкамор.

Центральний банк Китаю оголосив про широкі заходи грошового стимулювання та підтримки ринку нерухомості, щоб відновити економіку, яка бореться з сильним дефляційним тиском.

«Ринок нафти був занепокоєний тим, що зростання напруженості в регіоні наближало ОПЕК-виробника до залучення в конфлікт», — сказано в записці банку ANZ, маючи на увазі Іран.

«Трейдери також стежать за погодними умовами. Узбережжя Мексиканської затоки США під загрозою урагану до кінця тижня, оскільки зона нестабільної погоди в Атлантиці об’єднується.»

У понеділок американські нафтові компанії поспішали евакуювати персонал з нафтовидобувних платформ у Мексиканській затоці, оскільки другий великий ураган за два тижні, за прогнозами, пронесеться через офшорні нафтовидобувні поля. Кілька нафтових компаній призупинили частину виробництва.

Економічна Правда За матеріалами:

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