Ціни на нафту знизилися в очікуванні даних про запаси в США — Finance.ua

Ціни на нафту знизилися в очікуванні даних про запаси в США Сьогодні 19:44 — Енергетика

Ціни на нафту знизилися в очікуванні даних про запаси в США

Ціни на нафту помірно знизилися, оскільки ринки очікують на дані про запаси сирої нафти в США, хоча стійка економічна активність в США вказує на те, що вартість запозичень залишатиметься вищою протягом тривалого часу, що може негативно вплинути на попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 4 центи або 0,05% до $83,56 за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 10 центів або 0,13% до $79,13.

«Більш широке середовище зниження ризиків призвело до деякого зниження цін на нафту, що перекриває більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США, згідно з останніми даними Американського інституту нафти (API)», — сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Запаси сирої нафти і бензину в США знизилися минулого тижня, в той час, як запаси дистилятів зросли, згідно з ринковими джерелами, що посилаються на дані Американського інституту нафти, опубліковані в середу.

За даними Американського інституту нафти (API), за тиждень, що закінчився 24 травня, запаси сирої нафти скоротилися на 6,49 млн барелів, при цьому запаси бензину знизилися на 452 000 барелів, а дистилятів — на 2,045 млн барелів.

Аналітики прогнозували, що американські енергетичні компанії викачають зі сховищ 1,9 млн барелів сирої нафти, а запаси дистилятів збільшаться на 0,4 млн барелів, а бензину — на 1 млн барелів.

«Більш вагомим фактором для цін на нафту в майбутньому може стати майбутня зустріч ОПЕК+ на цих вихідних, на якій члени ОПЕК можуть продовжити поточне скорочення видобутку до кінця третього кварталу, щоб підтримати ціни», — додав Єп.

Економічна Правда За матеріалами:

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