Ціни на нафту впевнено продовжують йти донизу — Finance.ua

Ціни на нафту впевнено продовжують йти донизу Сьогодні 14:27 — Енергетика

23 січня на початку торгів ціни на нафту знизилися. Нафта марки Brent подешевшала на 11 центів, або на 0,1%, до 87,52 долара США.

Як повідомляє Reuters , американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 8 центів, або на 0,1%, до 81,56 долара США за барель.

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3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія мають надавати послуги, пов’язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем’єр рф Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

УНІАН За матеріалами:

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