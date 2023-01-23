Ціни на нафту впевнено продовжують йти донизу — Finance.ua
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Ціни на нафту впевнено продовжують йти донизу

Енергетика
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23 січня на початку торгів ціни на нафту знизилися. Нафта марки Brent подешевшала на 11 центів, або на 0,1%, до 87,52 долара США.
Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 8 центів, або на 0,1%, до 81,56 долара США за барель.
Війна в Україні та ситуація з нафтою
3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з росії, на рівні 60 доларів США за барель.
5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії вступили в силу.
Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія мають надавати послуги, пов’язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.
6 грудня 2022 року віце-прем’єр рф Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.
За матеріалами:
УНІАН
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