Ціни на нафту впали до 4-місячного мінімуму — Finance.ua

Ціни на нафту впали до 4-місячного мінімуму Сьогодні 13:30 — Енергетика

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня майже за чотири місяці, близько 78 доларів за барель за нафту марки Brent і 74 доларів за нафту марки WTI, на тлі побоювань з приводу рішення ОПЕК+ потенційно збільшити пропозицію пізніше в цьому році, попри повільне зростання попиту.

Ціни на нафту впали на $3 за барель у понеділок до найнижчого рівня майже за чотири місяці, на тлі того, що інвестори стурбовані тим, що складне рішення ОПЕК+ щодо видобутку може призвести до збільшення пропозиції пізніше в цьому році, навіть попри повільне зростання попиту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на $2,75, або 3,4%, до $78,36 за барель, закрившись на рівні нижче за $80 вперше з 7 лютого. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate також закрилися на майже чотиримісячному мінімумі у $74,22 за барель, знизившись на $2,77 або на 3,6% порівняно з п’ятницею. Обидва контракти впали на 3 долари за барель після розрахунків.

ОПЕК+ у неділю погодилася продовжити більшу частину скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишила можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів з жовтня.

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