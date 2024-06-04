Ціни на нафту впали до 4-місячного мінімуму — Finance.ua
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Ціни на нафту впали до 4-місячного мінімуму

Енергетика
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Ціни на нафту впали до найнижчого рівня майже за чотири місяці, близько 78 доларів за барель за нафту марки Brent і 74 доларів за нафту марки WTI, на тлі побоювань з приводу рішення ОПЕК+ потенційно збільшити пропозицію пізніше в цьому році, попри повільне зростання попиту.
Ціни на нафту впали на $3 за барель у понеділок до найнижчого рівня майже за чотири місяці, на тлі того, що інвестори стурбовані тим, що складне рішення ОПЕК+ щодо видобутку може призвести до збільшення пропозиції пізніше в цьому році, навіть попри повільне зростання попиту, пише УНН з посиланням на Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на $2,75, або 3,4%, до $78,36 за барель, закрившись на рівні нижче за $80 вперше з 7 лютого. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate також закрилися на майже чотиримісячному мінімумі у $74,22 за барель, знизившись на $2,77 або на 3,6% порівняно з п’ятницею. Обидва контракти впали на 3 долари за барель після розрахунків.
ОПЕК+ у неділю погодилася продовжити більшу частину скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишила можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів з жовтня.
За матеріалами:
УНН
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