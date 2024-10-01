Ціни на нафту відреагували на вторгнення Ізраїлю в Ліван — Finance.ua
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Ціни на нафту відреагували на вторгнення Ізраїлю в Ліван

Енергетика
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Ціни на нафту відреагували на вторгнення Ізраїлю в Ліван
Ціни на нафту відреагували на вторгнення Ізраїлю в Ліван
Ціни на нафту зросли на тлі наземного вторгнення Ізраїлю в Ліван, але зростання все ще залишається стриманим через зниження попиту у Китаї та збільшення видобутку ОПЕК.
Про це повідомляє агентство Retuers.
Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні піднялися на 7 центів, або на 0,1%, до $71,77 за барель. Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у листопаді зросли на 8 центів, або на 0,12%, до $68,25.
Виробнича активність у Китаї різко скоротилася у вересні через зниження нових замовлень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, що призвело до зниження впевненості власників заводів майже до рекордних мінімумів.
Аналітики зазначають, що низка стимулюючих заходів, ухвалених минулого тижня, ймовірно, дозволить повернути зростання економіки Китаю до 5% у 2024 році, попри слабкі дані останніх місяців, але це навряд чи змінить довгострокові перспективи.
Окрім побоювань щодо попиту, ОПЕК+ (до складу якого входять країни ОПЕК та їхні союзники, такі як росія) планує збільшити видобуток на 180 тисяч барелів на добу у грудні.
Тим часом, напруженість на Близькому Сході залишається на порядку денному, проте побоювання щодо перебоїв у постачанні наразі видаються стриманими, оскільки учасники ринку все ще оцінюють ризики розширення конфлікту в регіоні, зазначив Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
Рано вранці у вівторок Ізраїль, як очікувалося, розпочав наземне вторгнення до Лівану, повідомивши про початок «обмежених» рейдів проти цілей Хезболли в прикордонному районі.
Ці атаки стали відповіддю на вбивство глави Хезболли Хасана Насралли у п’ятницю, що стало ескалацією конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та підтримуваними Іраном бойовиками.
За матеріалами:
Економічна Правда
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