Ціни на нафту стабілізувалися після падіння минулого тижня — Finance.ua

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння минулого тижня Сьогодні 13:32 — Енергетика

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння минулого тижня

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у понеділок після падіння більш ніж на 7% минулого тижня через занепокоєння щодо попиту в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent піднялися до 73,14 долара за барель. Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate у США подорожчали до 69,32 долара за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала більш як на 7%, тоді як WTI втратила близько 8%.

Це стало найбільшим тижневим падінням контрактів з 2 вересня через уповільнення економічного зростання в Китаї та зниження премій за ризик на Близькому Сході.

Проте конфлікт на Близькому Сході посилився на вихідних, оскільки Ізраїль у неділю заявив, що готується атакувати сайти в столиці Лівану Бейруті, пов’язані з фінансовими операціями Хезболли.

У понеділок вранці Китай знизив базові ставки за кредитами, як і очікувалося, у рамках більш широкого пакету стимулюючих заходів для відновлення економіки.

Дані, опубліковані в п’ятницю, показали, що економіка Китаю в третьому кварталі зростала найповільніше з початку 2023 року, що посилило занепокоєння щодо попиту на нафту.

Що стосується пропозиції, минулого тижня американські енергетичні компанії скоротили кількість працюючих нафтових і газових бурових установок вчетверте за п’ять тижнів, згідно зі звітом енергетичної компанії Baker Hughes. Кількість установок зменшилася на одиницю до 585.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.