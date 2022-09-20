Ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення відсоткових ставок у США — Finance.ua

Ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань підвищення відсоткових ставок у США Вчора 20:44 — Енергетика

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у вівторок під час торгів зросли в ціні до 92,10 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:20, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,11%.

При цьому ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 85,76 долара за барель, додавши 0,04%.

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок після зростання на попередній сесії через побоювання, що подальше підвищення відсоткових ставок у США на цьому тижні для стримування інфляції стримуватиме економічне зростання та підживлюватиме попит у найбільшому у світі споживачі нафти, відзначає Reuters.

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