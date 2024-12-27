Ціни на нафту стабілізувалися — Finance.ua

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Ціни на нафту стабілізувалися

Енергетика
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Ціни на нафту стабілізувалися
Ціни на нафту стабілізувалися
Ціни на нафту стабілізувалися у п’ятницю, 27 грудня, однак завершують тиждень незначним зростанням.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Ціни на нафту Brent знизилися на 2 центи до 73,24 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 69,61 долара, що на 1 цент менше, ніж на момент закриття торгів у четвер. Однак у тижневому вимірі Brent подорожчала на 0,4%, а WTI — на 0,2%.
Світовий банк у четвер підвищив свій прогноз економічного зростання Китаю в 2024 і 2025 роках.
Китайська влада погодилася випустити наступного року спеціальні казначейські облігації на суму 3 трильйони юанів (411 мільярдів доларів), оскільки Пекін нарощує фіскальні стимули для відновлення економіки.
Проте зміцнення долара США вплинуло на ціни на нафту та обмежило зростання. Долар США зріс приблизно на 7% у цьому кварталі та залишився на майже дворічному піку порівняно з основними аналогами після того, як Федеральна резервна система сигналізувала про повільніше зниження ставок у 2025 році.
Зміцнення долара робить нафту дорожчою для власників інших валют.
Останній щотижневий звіт промислової групи Американського інституту нафти про запаси в США показує, що запаси сирої нафти скоротилися минулого тижня на 3,2 мільйона барелів, повідомили ринкові джерела у вівторок.
Трейдери чекатимуть на офіційний звіт Управління енергетичної інформації США. Дані EIA мають опублікувати у п’ятницю, пізніше, ніж зазвичай, через різдвяні свята.
За матеріалами:
Укрінформ
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