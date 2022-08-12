Ціни на нафту підскочили: в чому причина щоденної волатильності — Finance.ua
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Ціни на нафту підскочили: в чому причина щоденної волатильності

Енергетика
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Ціни на нафту підскочили в п’ятницю: побоювання щодо рецесії зменшилися, але невизначений прогноз щодо попиту обмежив зростання.
Про це пише Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 23 центи, або 0,2%, до 99,83 долара за барель станом на 07:36 за Гринвічем.
Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 3 центи до 94,37 долара за барель.

Причини

Невизначеність обмежила зростання цін, оскільки ринок отримав протилежні прогнози щодо попииту від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
«Хоча наратив про пік інфляції останнім часом додав певної тяги для ризикових активів, більш зважені зміни цін на нафту з червня вказують на те, що деякі застереження залишаються в світлі похмурих прогнозів щодо попиту», — сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.
У четвер ОПЕК знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2022 році на 260 тис барелів на день. Зараз очікується, що цього року попит зросте на 3,1 мільйонів барелів на добу.
Це суперечить прогнозу МЕА, яке підвищило свій прогноз зростання попиту до 2,1 мільйонів барелів на добу через перехід від газу до нафти у виробництві електроенергії в результаті стрімкого зростання цін на газ.
«Існує велика невизначеність щодо попиту в короткостроковій перспективі. Поки це не врегулюється, ринок деякий час буде таким», — зазначив старший економіст Westpac сказав Джастін Смірк.
«Оцінити світовий баланс нафти до кінця року прямо зараз, враховуючи те, що відбувається на стороні попиту проти того, що відбувається на стороні пропозиції, — складно. Ось чому у нас щоденна волатильність», — додав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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