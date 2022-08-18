Ціни на нафту лишаються стабільними: побоювання рецесії компенсують падіння акцій у США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на нафту лишаються стабільними: побоювання рецесії компенсують падіння акцій у США

Енергетика
161
Ціни на нафту незначно змінились у четвер, оскільки занепокоєння щодо рецесії компенсують падіння американських акцій.
Про це пише Reuters.
Так, ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 15 центів, або 0,2%, до 93,80 доларів за барель до 03:47 за Гринвічем.
Ф’ючерси на нафту WTI подорожчали на 4 центи, або на 0,1%, до 88,15 долара за барель.
"Протягом останніх кількох місяців ф’ючерси впали, оскільки інвестори вивчали економічні дані, які викликали занепокоєння щодо потенційної рецесії, яка може вплинути на попит на енергоносії.
Інфляція споживчих цін у Британії підскочила до 10,1% у липні, що є найвищим показником з лютого 1982 року, що посилило тиск на домогосподарства", — пише агентство.
Майк Тран з RBC Capital сказав, що ринок нафти залишається в багаторічному циклі загострення, додавши, що інвестори шукають каталізаторів зростання в найближчій перспективі.
Reuters пише, що росія почала поступово нарощувати видобуток нафти після обмежень, пов’язаних із санкціями, оскільки покупці з Азії збільшили закупівлі — унаслідок цього рф підвищила свої прогнози видобутку та експорту до кінця 2025 року.
Про це свідчить документ міністерства економіки, з яким ознайомилось агентство.
Очікується, що прибутки росії від експорту енергоносіїв цього року зростуть на 38% частково через збільшення обсягів експорту нафти, згідно з документом, що свідчить про те, що поставки з країни не постраждало настільки сильно, як ринки спочатку очікували.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.