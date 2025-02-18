Ціни на ліки обмежать з 1 березня — Finance.ua
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Ціни на ліки обмежать з 1 березня

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Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Торгівельна надбавка на ліки в аптеках буде диференційованою та буде залежати від ціни.
Про це повідомляє постанова від 14 лютого 2025 р. № 168.
Згідно з документом, з 1 березня на безрецептурні лікарські засоби торгівельна (роздрібна) надбавка в аптеках не повинна перевищувати 35% до закупівельної ціни.
На лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, встановлюється така максимальна торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни:
  • на ліки вартістю до 100 гривень — 25%,
  • від 100 до 500 гривень — 20%,
  • більше ніж 1000 гривень — 10%.
На рецептурні ліки буде така максимальна надбавка:
  • до 500 гривень — 25%,
  • від 100 до 500 гривень — 20%,
  • більше ніж 1000 гривень — 10%.
Крім того, граничні постачальницько-збутові надбавки обмежуються рівнем не вище ніж 8%.
З 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.
Також з 1 березня Держпродспоживслужба відновить перевірки аптек та постачальників ліків.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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