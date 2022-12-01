Ціни на квартири на львівському ринку оренди житла (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на квартири на львівському ринку оренди житла (інфографіка)

Нерухомість
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Через несистематичні відключення світла у Львові орендарі все частіше цікавляться квартирами на нижніх поверхах. Це зумовлено насамперед перебоями у роботі ліфтів.
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Зараз люди хочуть тільки максимум до 4 поверху. А таких варіантів дуже мало. Ціни на верхні поверхи зараз активно знижуються, а деякі власники, які не знижують, просто втрачають гроші,— ділиться спостереженнями Глущак.
Також обов’язковою вимогою до помешкання є наявність у квартирі газопостачання, зауважує рієлтор. Він додає, що зараз на львівському ринку справді багато електричних будинків, які не під’єднані до систем газопостачання. Сьогодні це значна проблема. Також клієнти розпитують про альтернативні джерела енергії.
Клієнти шукають джерела альтернативної енергії чи тепла. До прикладу, у Львові є новобудови зі власними котельнями, то на них є запити. Вони зараз дорогі і розходяться швидко.
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Згідно із даними порталу m2bomber, за місяць вартість оренди у Львові знизилася на 1,77% у гривні.
Як змінилась ціна оренди
Ціни на квартири на львівському ринку оренди житла (інфографіка)
Найдорожче житло у Галицькому районі, де однокімнатні квартири в середньому коштують 17 тисяч гривень, а двокімнатні — 23 082 гривні.
На другому місці — Личаківський район із середнім цінником 22 870 гривень.
Ціни на квартири на львівському ринку оренди житла (інфографіка)
На вартість оренди житла традиційно впливає розташування, респектабельність, розмір і кількість осіб, які у ньому проживатимуть. Однак додався й додатковий фактор — поверх.
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Квартири, розташовані до 4 поверху подекуди зросли у ціні на 5 — 10%, тоді, як на помешкання на вищих поверхах, навпаки, ціна знизилась.

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За матеріалами:
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