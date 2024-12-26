Ціни на каву в Україні можуть зрости через світовий дефіцит — Finance.ua

Ціни на каву в Україні можуть зрости через світовий дефіцит Сьогодні 21:35

Ціни на каву в Україні можуть зрости через світовий дефіцит, Фото: freepik

Через світовий дефіцит кави ціни на еспресо можуть сягнути 70 гривень, а на латте або капучино — 100 гривень уже в лютому. Ці високі ціни, найімовірніше, збережуться до літа 2025 року через кліматичні проблеми та низькі врожаї в основних країнах-постачальниках.

Про це повідомив співвласник Escobar Coffee Roasters Андрій Титов у коментарі виданню «РБК-Україна».

На світовому ринку кави домінують дві країни: Бразилія та В’єтнам.

Бразилія виробляє 40% світової кави, включно як з арабікою, так і робустою, в той час як В’єтнам, орієнтуючись на дешевшу робусту, забезпечує 38% світового ринку цього сорту.

Причини зростання цін на каву

Цього року обидва провідні експортери зіткнулися зі значними погодними труднощами.

У Бразилії сталася тривала посуха, яка тривала з квітня по вересень. Через дефіцит вологи та опадання листя дерева не змогли утворити плоди.

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Згідно з прогнозами Volcafe, 2024 року Бразилія виробить 34,4 мільйона мішків арабіки, що значно нижче очікуваних 45 мільйонів. Це призведе до світового дефіциту кави в розмірі 8,5 мільйона мішків.

В’єтнам спочатку зіткнувся з посухою в період росту кавових дерев, а потім сильні дощі погіршили ситуацію на стадії збору врожаю.

У результаті ціна на робусту досягла рекорду в 5694 долари за тонну.

Ці проблеми спричинили різке зростання цін на каву: ф’ючерси на арабіку піднялися до 7,58 долара за кілограм, що на 80% вище, як порівняти з минулим роком. Це найзначніше подорожчання кави з 1977 року.

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