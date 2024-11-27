Ціни на каву досягли рекордного рівня: у Bloomberg пояснили, з чим це пов’язано — Finance.ua

Ціни на каву досягли рекордного рівня: у Bloomberg пояснили, з чим це пов’язано Сьогодні 04:07 — Особисті фінанси

Ціни на каву досягли рекордного рівня: у Bloomberg пояснили, з чим це пов’язано

У світі піднялися ціни на каву до найвищого рівня з 1997 року через побоювання щодо врожаю у провідних виробників. Тож це загрожує майбутнім зростанням витрат для виробників та споживачів.

Про це пише Bloomberg

Арабіка є елітним сортом, який використовують для приготування кави, 25 листопада подорожчала на 3%. В цьому році ціни на каву є захмарними, адже у ключових виробників від Бразилії до В’єтнаму сталися серйозні перебої з її постачанням. У виданні наголосили, що також найвищого рівня з 1970-х років досягли ціни на бюджетніший сорт робуста, який використовується у розчинних напоях.

«Зростає занепокоєння, що постачання з Бразилії сповільняться після тривалої посухи, яка пошкодила кавові дерева, що може призвести до скорочення виробництва в наступному сезоні», — зазначили у Bloomberg.

Водночас аналітик Rabobank Гільєрме Моріа підкреслив у своєму звіті, що на врожай наступного року «безумовно, вплинув тривалий сухий і спекотний період, який позначився на посівах кави арабіки до вересня».

«Додатковим фактором тиску є ймовірність того, що високі темпи експорту арабіки в цьому році можуть призвести до низьких запасів до кінця поточного сезону. За оцінками Служби іноземного сільського господарства Міністерства сільського господарства США, запаси кави в Бразилії досягнуть лише 1,2 мільйона мішків, коли поточний сезон закінчиться в червні, що на 26% менше порівняно з попереднім роком», — пояснили у виданні.

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Аналітики наголосили, що таке зростання цін на каву показує, що деякі сільськогосподарські товари досі стискають споживні бюджети, попри те, що гуртові ціни на продукти знизилися з рекордно високого рівня, який спостерігався на початку 2022 року.

«Ф'ючерси на арабіку зросли на 2,4% до $3,0935 за фунт (майже пів кілограма — УНІАН) станом на 10:23 ранку в Нью-Йорку. Цього року ціни зросли на 64%», — додали у Bloomberg.

УНІАН За матеріалами:

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