Ціни на газ в Європі зростають на тлі збільшення попиту на СПГ — Finance.ua
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Ціни на газ в Європі зростають на тлі збільшення попиту на СПГ

Енергетика
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Ціни на газ в Європі зростають на тлі збільшення попиту на СПГ
Ціни на газ в Європі зростають на тлі збільшення попиту на СПГ
Ціни на європейський природний газ підвищилися через зростаючий попит на скраплений природний газ (СПГ) після їх зниження раніше цього року.
Про це пише Bloomberg.
Бенчмарк ф’ючерси зросли після закриття на 1.4% нижче попереднього дня. Потоки з терміналів, які імпортують СПГ у північно-західну Європу, підвищилися до найвищого рівня з квітня цього тижня, згідно з даними grid, що зібрані Bloomberg.
Хоча обсяги можуть знову скоротитися через аномально м’яку погоду, що знижує попит на газ для обігріву цього тижня, нещодавні цінові ралі привернули більше вантажів на континент. Кілька суден СПГ перенаправили з Азії з початку жовтня.
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Деякі прогнози погоди сигналізують про холодний початок листопада, що може підвищити попит на СПГ і підтримати ціни. Газові сховища Європи заповнені на 95% - вище сезонних середніх, але рівень трохи нижче, ніж на той же час минулого року, і деякі країни нещодавно зазнали незначних зняттів на тлі холодної хвилі.
Ціни на газ цього місяця стикнулися з підвищеною напругою на Близькому Сході, де трейдери уважно стежать за розвитком ситуації в регіоні. Ізраїль заявив, що прийматиме власні рішення щодо нападу на Іран, зберігаючи відкритою можливість, що енергетична інфраструктура може бути ціллю. Для газових ринків ескалація конфлікту, ймовірно, вплине на імпортерів, таких як Єгипет, підвищуючи глобальну конкуренцію за паливні вантажі. Ключовим ризиком буде закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світової нафти та СПГ.
«Геополітичні напруженості виявляють вразливість у глобальній енергетичній системі,» — йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства в середу. Хоча ціни на енергію далекі від піків, досягнутих під час кризи в 2022 році, «залишається постійний ризик волатильності», додали вони.
Голландські ф’ючерси на наступний місяць, європейський газовий еталон, зросли на 0,5% до €40,16 за мегават-годину о 8:34 у Амстердамі.
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