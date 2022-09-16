Ціни на газ у Європі опустилися нижче 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів — Finance.ua

Ціни на газ у Європі опустилися нижче 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів Вчора 17:30 — Енергетика

Ціни на газ у Європі опустилися нижче 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі опустились майже на 10% та торгувались за ціною, нижчою за 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчат дані біржі ICE.

Так, вартість газу на еталонному хабі TTF в Нідерландах з постачанням у жовтні під час ранкових торгів знижувалася до €194 за 1 МВт·год.

На 12:30 за Києвом ціна газу становила €196,995 за 1 МВт·год (мінус 8,07%).

«Зростаючі запаси газу та великі пропозиції скрапленого природного газу знизили ціни, але вартіст газу все ще більш ніж у 7 разів перевищує типові ціни для цієї пори року», — пише Bloomberg.

«Зараз ринок, схоже, зайняв вичікувальну позицію. Газ торгується за ціною близько 200 євро, що досить високо, щоб забезпечити подальше уповільнення попиту», — зазначив голова відділу товарної стратегії Sax o Bank Оле Хансен.

Цього тижня Європейська комісія запропонувала низку заходів, які допоможуть зменшити вплив високих цін на енергію на споживачів.

План передбачає залучення 140 мільярдів євро із доходів енергетичних компаній, а також обов’язкове обмеження пікового попиту на електроенергію та підвищення ліквідності. Усі зміни мають бути підписані державами-членами, і обговорення, які триватимуть цього місяця, буде непростим, пише агентство.

Чехія, яка нині головує в Євросоюзі, скликала термінову зустріч міністрів енергетики 30 вересня, щоб встигнути досягти угоди до початку зимового опалювального сезону.

Економічна Правда За матеріалами:

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