Ціни на газ у Європі опустилися нижче 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів — Finance.ua
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Ціни на газ у Європі опустилися нижче 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів

Енергетика
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Ціни на газ у Європі опустилися нижче 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів
Ціни на газ у Європі опустилися нижче 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів
Біржові ціни на газ у Європі опустились майже на 10% та торгувались за ціною, нижчою за 2000 доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчат дані біржі ICE.
Так, вартість газу на еталонному хабі TTF в Нідерландах з постачанням у жовтні під час ранкових торгів знижувалася до €194 за 1 МВт·год.
На 12:30 за Києвом ціна газу становила €196,995 за 1 МВт·год (мінус 8,07%).
«Зростаючі запаси газу та великі пропозиції скрапленого природного газу знизили ціни, але вартіст газу все ще більш ніж у 7 разів перевищує типові ціни для цієї пори року», — пише Bloomberg.
«Зараз ринок, схоже, зайняв вичікувальну позицію. Газ торгується за ціною близько 200 євро, що досить високо, щоб забезпечити подальше уповільнення попиту», — зазначив голова відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.
Цього тижня Європейська комісія запропонувала низку заходів, які допоможуть зменшити вплив високих цін на енергію на споживачів.
План передбачає залучення 140 мільярдів євро із доходів енергетичних компаній, а також обов’язкове обмеження пікового попиту на електроенергію та підвищення ліквідності. Усі зміни мають бути підписані державами-членами, і обговорення, які триватимуть цього місяця, буде непростим, пише агентство.
Чехія, яка нині головує в Євросоюзі, скликала термінову зустріч міністрів енергетики 30 вересня, щоб встигнути досягти угоди до початку зимового опалювального сезону.
За матеріалами:
Економічна Правда
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