Ціни на електрокросовер від Smart підняли ще до старту продажу — Finance.ua
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Ціни на електрокросовер від Smart підняли ще до старту продажу

Технології&Авто
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Ціни на електрокросовер від Smart підняли ще до старту продажу
Ціни на електрокросовер від Smart підняли ще до старту продажу
Електричний кросовер Smart #1, який доступний жителям Китаю до замовлення від моменту свого дебюту у квітні, додав у ціні: з 2 серпня модель у комплектації Premium стала коштувати 35 420 доларів, що на 860 доларів більше від початкового прайсу.
Як заявляє виробник, причина подорожчання — зростання цін на сировину. І це притім що фактично машина ще не продається — перші поставки розпочнуться у вересні.
Інші версії, втім, залишилися коштувати так само. За Smart #1 Pure+ просять 28 750 доларів, а за комплектацію Pro+ — 31 000. Коригування цін виробник анонсував через популярний у Китаї веб-майданчик Weibo.
Ціни на електрокросовер від Smart підняли ще до старту продажу
Нагадаємо, Smart #1 — це глобальна модель, тож згодом його продаватимуть не лише в КНР. Машина позиціонується як повністю електричний компактний SUV, але фактично є найбільшою моделлю в історії бренду (4,27×1,82×1,63 м, колісна база — 2,75 м).
У всіх комплектаціях Smart #1 оснащується 272-сильним електромотором та батареєю ємністю 66 кВт*год. А ось запас ходу відрізняється: Pure+ і Pro+ проїжджають на одному заряді 535 км, тоді як Premuim — 560 км.
За першу добу у Китаї новинку замовили 10 тисяч людей.
За матеріалами:
Телеканал 24
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