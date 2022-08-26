Ціни на електроенергію у Франції й Німеччині зросли до нових рекордів – Bloomberg — Finance.ua

Ціни на електроенергію у Франції й Німеччині зросли до нових рекордів – Bloomberg Вчора 16:14 — Енергетика

Ціни на електроенергію у Франції й Німеччині зросли до нових рекордів – Bloomberg

Ціни на електроенергію у Франції та Німеччині зросли до нових рекордів у п’ятницю на тлі обмеження росією поставок природного газу напередодні опалювального періоду.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ціни на електроенергію бʼють рекорди майже щодня, оскільки рф обмежує постачання природного газу напередодні опалювального періоду.

Безпрецедентне зростання цін на енергію підживлює інфляцію та загрожує фінансам домогосподарств і підприємств по всій Європі.

Так, ціни на електроенергію у Франції на наступний рік злетіи до понад 1000 євро, ціни на електроенергію зросли більш ніж у 10 разів за останній рік.

«Французький контракт на 2023 рік зріс на 13% до 1022 євро за мегават-годину на European Energy Exchange AG у п’ятницю. Німецький еквівалент також досяг рекорду, піднявшись до 840 євро за мегават-годину, досягнувши 50% зростання цього тижня. У скандинавських країнах ціна на наступний рік підскочила на 11% до рекордних 277 євро за мегават-годину», — пише агентство.

«Європейські уряди почали вживати рішучих кроків щодо обмеження споживання енергії, наприклад, заборона зовнішнього освітлення будівель у Німеччині та зниження температуру опалення в приміщеннях. У Великій Британії рахунки за електроенергію зростуть у жовтні після того, як енергетичний регулятор підвищив обмеження витрат. Зростання цін може змусити багатьох людей у ​​країні обмежити використання енергії, оскільки вони не можуть собі це дозволити цієї зими», — додає Bloomberg.

Ціни також зросли, оскільки енергетична компанія Electricite de France SA оголосила, що низка її атомних станцій відновить роботу пізніше, ніж очікувалося.

Ці агрегати будуть ключовим джерелом енергії цієї зими, тоді як природний газ залишається дефіцитним.

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Економічна Правда За матеріалами:

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