Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень — Finance.ua

Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень Сьогодні 05:14 — Особисті фінанси

Ціни на продукти в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Найбільше здивували ціни на малину.

Аналітики EastFruit зазначили, що ціни на моркву підскочили вдвічі — з 16−23 гривень до 30−35 гривень за кілограм. Причиною такого стрибка став дефіцит якісної моркви. Значно додала в ціні й рання картопля — з 10−25 гривень до 25−30. Ціни на огірки злегка налякали українців — з 25−45 гривень піднялися до 42−50.

Водночас ціни на ранню капусту продовжують знижуватися — з 9 гривень до 8 гривень за кілограм. Подешевшала і стара цибуля — з 23−26 до 20−24 гривень. До такого обвалу цін призвело те, що фермери активно почали збирати цибулю нового врожаю.

Зелень хоч і знижується потроху в ціні, але все ще торгується в межах 100−150 гривень.

Що стосується фруктів і ягід, то ціни на полуницю істотно збільшилися. Виробники віддають популярну ягоду по 50−70 гривень, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 45−50 гривень. Варто зазначити, що на ринках полуниця торгується вже на рівні 100−150 гривень.

Значно впали оптові ціни на черешню — з 50−115 до 37−70 гривень за кілограм. Потроху знижуються ціни на лохину — з 400−420 гривень до 320−380, а малина і зовсім обвалилася в ціні — з 330−350 до 100−160.

УНІАН За матеріалами:

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