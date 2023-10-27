Ціни на будматеріали для ремонту Київського госпіталю ветеранів завищені у понад двічі - розслідування — Finance.ua

Ціни на будматеріали для ремонту Київського госпіталю ветеранів завищені у понад двічі - розслідування Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Ціни на будівельні матеріали, які використовуються в ремонті госпіталю ветеранів у Києві, є завищеними в середньому в 2,4 раза.

Про це йдеться в розслідуванні «Наші гроші».

На ремонт Київського міського клінічного госпіталю передбачили 1,1 млрд грн, але ці гроші витратять виключно на покращення фасаду, вікон, підлог та іншого оздоблення.

«А тепер з’ясувалось, що і ціни будматеріалів є відверто завищеними. І це вже виводить проблему на інший рівень — з господарського на кримінальний», — пишуть журналісти.

Перший тендер на ремонт 4-го поверху лікарні був проведений у грудні 2022 року, його оцінили у 45 млн грн. Ціни будматеріалів у ньому були плюс-мінус ринкові.

Вже влітку 2023 року провели тендери ще на мільярд на ремонт ще семи поверхів (з 5 по 11) та фасаду лікарні. При цьому вартість ремонту одного поверху становила вже 71−72 млн грн, а фасадні роботи оцінили у півмільярда.

Журналіти, зацікавившись таким стрибком вартості, подали запити щодо цін будматеріалів Госпіталю ветеранів, Департаменту охорони здоров’я КМДА і міському голові Віталію Кличку, однак жоден з адресатів такої інформації не надав.

Після звернення нардепа Железняка Кличко надав підсумкові відомості ресурсів. Але в супровідних документах було вказано, що мер особисто не має відношення до цієї історії, а Департамент здоров’я і комунальний госпіталь самостійно виконують покладені на них функції.

Ознайомившися з відомостями стало відомо, що ціни будматеріалів виявились завищеним від 1,5 до 4 разів!

«Із загальної суми підрядів 1,1 млрд грн на 13 найменувань припадає 462 млн грн. Із цієї суми 243 млн — це розмір перевищення кошторисних цін над ринковими», — йдеться в розслідуванні.

Загалом на будматеріали припадає 629 млн грн.

Крім цього виявилось, що ціни ремонту по останніх тендерах на 5−11 поверхи і фасад суттєво вищі навіть від тих, що взимку протендерили на 4 поверх цієї ж лікарні.

«Тобто цілком очевидно, що ми маємо справу з нанесенням збитків у особливо крупних розмірах. Тим більше уже навіть є факт оплати коштів. За даними порталу казначейських проплат „е-Data“, з початку року госпіталь перерахував підрядній фірмі „Абсолют клімат“ вже 184 млн грн», — пишуть журналісти.

У кошторисі не вказані подробиці щодо виробника чи якихось якостей алюмінієвих композитних панелей, які будуть використані для облицювання фасадом. Відомо, що їх оплатять з розрахунку 5 674 гривні за кв.м. із ПДВ.

Економічна Правда За матеріалами:

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