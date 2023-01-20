Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються — Finance.ua

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Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються

Енергетика
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Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 20 січня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 10 копійок.
Про це повідомляє «Консалтингова групи А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,69 гривні за літр (-0,49 гривень), на дизельне пальне — 53,48 гривні за літр (-0,60 гривень), на автогаз — 27, 55 гривні за літр (-0,10 грн).
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Роздрібні ціни в Україні:
Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються
Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подешевшав на 68,6% до 50,0 гривні за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривні за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% — до 55,0 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% — до 29,1 гривні за літр.
За матеріалами:
РБК-Україна
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