Ціни на автогаз та інші види палива збереглися — Finance.ua

Ціни на автогаз та інші види палива збереглися Вчора 06:09 — Енергетика

У понеділок, 24 жовтня, порівняно з п’ятницею, 21 жовтня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 28,15 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» — на рівні 55,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 28,15 гривні за літр.

У п’ятницю, 21 жовтня, порівняно з четвергом, 20 жовтня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 28,15 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривень за літр, на дизельне паливо марки «Євро» — на рівні 55,00 гривні за літр.

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