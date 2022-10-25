Ціни на автогаз та інші види палива збереглися — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на автогаз та інші види палива збереглися

Енергетика
303
У понеділок, 24 жовтня, порівняно з п’ятницею, 21 жовтня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 28,15 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» — на рівні 55,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 28,15 гривні за літр.
У п’ятницю, 21 жовтня, порівняно з четвергом, 20 жовтня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 28,15 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривень за літр, на дизельне паливо марки «Євро» — на рівні 55,00 гривні за літр.
Ціни на автогаз та інші види палива збереглися
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.