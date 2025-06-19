Ціни на авіаквитки знизилися: західні європейці уникають поїздок до США через Трампа — Finance.ua
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Ціни на авіаквитки знизилися: західні європейці уникають поїздок до США через Трампа

Світ
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Ціни на авіаквитки знизилися: західні європейці уникають поїздок до США через Трампа
Ціни на авіаквитки знизилися: західні європейці уникають поїздок до США через Трампа
Трансатлантичні авіаквитки впали до рівня, який востаннє спостерігався до пандемії.
Це є черговою ознакою того, що менше європейців подорожують до США через занепокоєння щодо прикордонного контролю США та політики президента Дональда Трампа, пише reuters.
Ця тенденція може поширитися і на період літніх канікул, і після нього, який зазвичай є найзавантаженішим часом для авіакомпаній і туристичних компаній.
Згідно з попередніми даними Національного управління подорожей і туризму США при Міністерстві торгівлі США, кількість іноземних туристів, що прибули до США, у травні скоротилася на 2,8% порівняно з минулим роком.
Подорожі із Західної Європи в травні скоротилися на 4,4% через зменшення кількості мандрівників з Данії та Німеччини.
За даними аналітичної фірми OAG Aviation, дані про попередні бронювання свідчать про стабільне зниження, при цьому загальна кількість вхідних бронювань до США знизилася на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
До чого це призведе
Падіння попиту посилить фінансові труднощі авіакомпаній, особливо для європейських перевізників, таких як Air France KLM (AIRF.PA), Lufthansa (LHAG.DE).
Ці авіакомпанії стикаються з проблемою зростання витрат на робочу силу та цін на нафту, а також з перебоями в рейсах через конфлікти на Близькому Сході, що збільшує час і витрати на маршрути до та з Азії.
Європейці почали переглядати подорожі до США після того, як Трамп запропонував анексувати Гренландію, розпочав глобальну торговельну війну та видав накази про посилення прикордонної політики.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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