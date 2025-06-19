Ціни на авіаквитки знизилися: західні європейці уникають поїздок до США через Трампа — Finance.ua

Ціни на авіаквитки знизилися: західні європейці уникають поїздок до США через Трампа Сьогодні 18:18 — Світ

Ціни на авіаквитки знизилися: західні європейці уникають поїздок до США через Трампа

Трансатлантичні авіаквитки впали до рівня, який востаннє спостерігався до пандемії.

через занепокоєння щодо прикордонного контролю США та політики президента Дональда Трампа, пише Це є черговою ознакою того, що менше європейців подорожують до СШАпише reuters

Ця тенденція може поширитися і на період літніх канікул, і після нього, який зазвичай є найзавантаженішим часом для авіакомпаній і туристичних компаній.

Згідно з попередніми даними Національного управління подорожей і туризму США при Міністерстві торгівлі США, кількість іноземних туристів, що прибули до США, у травні скоротилася на 2,8% порівняно з минулим роком.

Подорожі із Західної Європи в травні скоротилися на 4,4% через зменшення кількості мандрівників з Данії та Німеччини.

За даними аналітичної фірми OAG Aviation, дані про попередні бронювання свідчать про стабільне зниження, при цьому загальна кількість вхідних бронювань до США знизилася на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

До чого це призведе

Падіння попиту посилить фінансові труднощі авіакомпаній, особливо для європейських перевізників, таких як Air France KLM (AIRF.PA), Lufthansa (LHAG.DE).

Ці авіакомпанії стикаються з проблемою зростання витрат на робочу силу та цін на нафту, а також з перебоями в рейсах через конфлікти на Близькому Сході, що збільшує час і витрати на маршрути до та з Азії.

Європейці почали переглядати подорожі до США після того, як Трамп запропонував анексувати Гренландію, розпочав глобальну торговельну війну та видав накази про посилення прикордонної політики.

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