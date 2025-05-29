Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на 2,5 мільярда — Finance.ua

Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на 2,5 мільярда Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Ціну будівництва водогону до Миколаєва знизили на понад 2,5 млрд грн — до 6,2 млрд грн. Зекономлені кошти можуть бути використані для реалізації інших інфраструктурних проєктів у сфері водопостачання.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що уряду пропонуватимуть направити ресурси на регіони, де ситуація з водопостачанням залишається критичною.

Наприклад, водогін для Томаківської та Мирівської громад на Дніпропетровщині, Болградський та Суворівський водогони на Одещині, а також модернізація водозабору в місті Лубни на Полтавщині.

«Це дозволить забезпечити водою ще близько 100 тисяч українців», — розповів Кулеба.

Економічна Правда За матеріалами:

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