Ціна, яку заплатила Україна за перемогу над нацизмом: матеріальний ресурс — Finance.ua

Ціна, яку заплатила Україна за перемогу над нацизмом: матеріальний ресурс Сьогодні 20:00

Ціна, яку заплатила Україна за перемогу над нацизмом: матеріальний ресурс

За період активних бойових дій та окупації було зруйновано 714 міст та понад 28 тисяч сіл, спалено близько 320 тисяч господарств. Все це важким тягарем лягло на плечі українців, які там жили під час війни та відбудовували зруйноване після приходу радянських військ.

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Однак лише втратами, як уже зазначалося, внесок у війну не вимірюється. Українська РСР на початок німецько-радянського збройного конфлікту мала значний економічний потенціал, зокрема, й в оборонній промисловості, яка для тодішньої влади СРСР була найважливішою галуззю.

У тридцятих роках у напіваграрній республіці ціною мільйонів людських життів було створено потужний промисловий комплекс. 1941 року понад 550 підприємств України було евакуйовано на схід СРСР, майно та худобу тисяч колгоспів, радгоспів, МТС, десятки наукових і навчальних закладів, осередків культури, історичні цінності. Все це стало найбільшим переміщенням матеріальних цінностей в історії.

Те, що не могли вивезти, знищували. Варто згадати хоча б Дніпрогес. За час окупації та бойових дій на теренах України було повністю або частково зруйновано понад 16 тисяч промислових підприємств, 18 тисяч медичних закладів, 33 тисячі шкіл та інших навчальних закладів, понад 10 мільйонів мешканців залишилися без даху над головою.

Було зруйновано чи затоплено 882 шахти Донбасу, тобто практично всі. Потужність електростанцій впала до 0,4% довоєнного рівня.

Інфографіка — Радіо Свобода

Внаслідок війни матеріальні збитки УРСР склали від 40% до 45% збитків усього Союзу, а промислове виробництво впало на 75% до рівня 1940 року. Переважна більшість евакуйованих підприємств так і не повернулися назад, а Україна була поставлена перед необхідністю здійснювати ще одну індустріалізацію.

Довоєнного рівня республіці вдалося досягнути 1950 року, але ціною цього знову був голод 1946−47 років, під час якого померли до 1,5 мільйона людей.

У грошовому еквіваленті матеріальні збитки оцінюються у суму від 285 до 450 млрд тодішніх радянських карбованців. Це еквівалент тодішніх 100−200 млрд доларів США.

Якщо перерахувати їх за нинішнім курсом, то йтиметься про трильйони доларів. Однак це лише прямі збитки. А як оцінити опосередковані — зруйновані долі, ненароджених дітей, демографічні та психологічні наслідки для майбутніх поколінь і всі інші трагедії, які несе за собою війна?

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