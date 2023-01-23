Ціна в 16 разів вища від стартової: львівський готель продали за 115 млн грн — Finance.ua
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Ціна в 16 разів вища від стартової: львівський готель продали за 115 млн грн

Фондовий ринок
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Фонд держмайна продав готель «Власта» у Львові за 115 мільйонів гривень фірмі з Києва. Фінальна ціна виявилася у 16 разів вищою від стартової.
Про це повідомив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Готель «Власта» у Львові — ФДМУ залучив 115 мільйонів16 разів вище стартової ціни. 23 учасники в аукціоні. Мінус збиткове підприємство — 750 тис. грн збитків за 3 роки. Плюс 115 млн грн на Сили Оборони.
«Все, що залучає ФДМУ — на озброєння та посилення армії. 115 млн грн— це, наприклад, понад 300 пікапів для ЗСУ, 10 000 бронежилетів», — написав він.
За матеріалами:
Finance.ua
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