Ціна в 16 разів вища від стартової: львівський готель продали за 115 млн грн — Finance.ua

Ціна в 16 разів вища від стартової: львівський готель продали за 115 млн грн Сьогодні 17:57 — Фондовий ринок

Фонд держмайна продав готель «Власта» у Львові за 115 мільйонів гривень фірмі з Києва. Фінальна ціна виявилася у 16 разів вищою від стартової.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Готель «Власта» у Львові — ФДМУ залучив 115 мільйонів16 разів вище стартової ціни. 23 учасники в аукціоні. Мінус збиткове підприємство — 750 тис. грн збитків за 3 роки. Плюс 115 млн грн на Сили Оборони.

«Все, що залучає ФДМУ — на озброєння та посилення армії. 115 млн грн— це, наприклад, понад 300 пікапів для ЗСУ, 10 000 бронежилетів», — написав він.

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