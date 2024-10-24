Ціна на картоплю б’є рекорди — Finance.ua

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Ціна на картоплю б’є рекорди

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Ціна на картоплю б’є рекорди
Ціна на картоплю б’є рекорди
В Україні ціни на картоплю майже втричі вищі за торішні, хоча традиційно протягом першого осіннього місяця вони не підвищувалися, оскільки триває активне збирання врожаю.
Про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що на сьогодні в основних регіонах виробництва картопля пропонується до продажу по 20−30 грн/кг ($0,48−0,73/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
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За словами гравців ринку, позитивний ціновий тренд у даному сегменті обумовлений одразу кількома факторами. Так, цього тижня більшість українських фермерів повідомили про завершення відвантаження картоплі безпосередньо з поля, зважаючи на те, що господарства пропонували до продажу цю продукцію зі сховищ, ціни на яку традиційно вищі.
Ще більш впевнену підтримку цін продовжує надавати обмежена пропозиція картоплі на ринку через істотне зниження врожайності цієї культури в поточному сезоні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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