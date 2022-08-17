Ціна газу в Європі перевищила $2600/тис. куб. м, додавши за день уже 9% — Finance.ua

Ціна газу в Європі перевищила $2600/тис. куб. м, додавши за день уже 9% Вчора 04:10 — Енергетика

Вартість найближчого (вересневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures у вівторок досягла $2627 за тисячу кубометрів. Лише з початку дня вартість палива зросла на 9%.

В Європі встановилася спекотна, суха, маловітряна погода. У річках падає рівень води, складнощі з доставкою палива водним транспортом посилюються.

З початку серпня середня ціна на TTF становила $2128, у липні газ торгувався в середньому по $1764 за тисячу кубометрів. Історичний максимум ціни на газ у Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф’ючерс у якийсь момент давали $3898.

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