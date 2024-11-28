Ціна газу: чи очікувати підвищення вартості з 1 грудня — Finance.ua
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Ціна газу: чи очікувати підвищення вартості з 1 грудня

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Ціна газу: чи очікувати підвищення вартості з 1 грудня
Ціна газу: чи очікувати підвищення вартості з 1 грудня
З 1 грудня 2024 року тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення не зміняться.
Газ для побутових споживачів
  • Для клієнтів «Нафтогазу» ціна залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр.
  • У інших постачальників вартість коливатиметься від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.
«Нафтогаз України» ще у квітні 2024 року продовжив дію тарифного плану «Фіксований» на рік відповідно до мораторію на підвищення цін, який діє в умовах воєнного стану. Про це пише nv.ua.
Теплопостачання
У Києві та по всій Україні тарифи на опалення для населення залишаються на рівні минулого року завдяки тому ж мораторію.
За даними «Київтеплоенерго», у грудні столичні мешканці сплачуватимуть 1654,41 грн/Гкал за опалення.
Електроенергія
  • Тариф на електроенергію з червня 2024 року становить 4,32 грн/кВт-год і залишатиметься незмінним до кінця квітня 2025 року.
  • Для споживачів, які використовують електроопалення, діятиме пільговий тариф: 2,64 грн/кВт-год на обсяг до 2000 кВт-год електроенергії на місяць протягом опалювального сезону (до 30 квітня 2025 року).
Попри стабільність тарифів зараз, через євроінтеграційні вимоги ціни на електроенергію можуть зрости до 6,5 грн/кВт-год у перспективі.
Мораторій на підвищення тарифів, введений через воєнний стан, продовжує захищати споживачів від зростання цін на комунальні послуги.
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За матеріалами:
НВ
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