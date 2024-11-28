Ціна газу: чи очікувати підвищення вартості з 1 грудня — Finance.ua

Ціна газу: чи очікувати підвищення вартості з 1 грудня Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Ціна газу: чи очікувати підвищення вартості з 1 грудня

З 1 грудня 2024 року тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення не зміняться.

Газ для побутових споживачів

Для клієнтів «Нафтогазу» ціна залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр .

. У інших постачальників вартість коливатиметься від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

«Нафтогаз України» ще у квітні 2024 року продовжив дію тарифного плану «Фіксований» на рік відповідно до мораторію на підвищення цін, який діє в умовах воєнного стану. Про це пише nv.ua.

Теплопостачання

У Києві та по всій Україні тарифи на опалення для населення залишаються на рівні минулого року завдяки тому ж мораторію.

За даними «Київтеплоенерго», у грудні столичні мешканці сплачуватимуть 1654,41 грн/Гкал за опалення.

Електроенергія

Тариф на електроенергію з червня 2024 року становить 4,32 грн/кВт-год і залишатиметься незмінним до кінця квітня 2025 року.

і залишатиметься незмінним до кінця квітня 2025 року. Для споживачів, які використовують електроопалення, діятиме пільговий тариф: 2,64 грн/кВт-год на обсяг до 2000 кВт-год електроенергії на місяць протягом опалювального сезону (до 30 квітня 2025 року).

Попри стабільність тарифів зараз, через євроінтеграційні вимоги ціни на електроенергію можуть зрости до 6,5 грн/кВт-год у перспективі.

Мораторій на підвищення тарифів, введений через воєнний стан, продовжує захищати споживачів від зростання цін на комунальні послуги.

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