Ціна Bugatti Divo за рік зросла удвічі — Finance.ua

Ціна Bugatti Divo за рік зросла удвічі Вчора 02:31 — Технології&Авто

Ціна Bugatti Divo за рік зросла удвічі, Фото: carscoops.com

Зазвичай автомобілі дешевшають, якщо їх не встигли продати у рік випуску. Але з ексклюзивними суперкарами ситуація діаметрально протилежна — за рік унікальний Bugatti Divo подорожчав удвічі.

Гіперкар зняли з виробництва ще минулого літа, але у дубайського дилера його можна придбати практично новим. Ціна — удвічі більша ніж була ще рік тому.

Дубайський дилер VIP Motors виставив на маркетплейсі James Edition, що спеціалізується на предметах розкоші, гіперкар Bugatti Divo. Виробництво цих купе завершилося ще влітку минулого року: всього було збудовано 40 екземплярів, кожен із яких коштував від 5 мільйонів євро.

Фото: carscoops.com

Продавець з ОАЕ пропонує машину із синім кузовом, двоколірним інтер’єром та, як стверджується, нульовим пробігом. Ціна повідомляється тільки на запит, але сайт Carscoops з’ясував, що вона становить 37 499 000 дирхамів. Це 10,45 мільйона євро, тобто вдвічі більше, ніж просив виробник за нові автомобілі.

Нагадаємо, Divo став першим коучбілдинговим проектом Bugatti у XXI столітті. Машину збудували на базі серійного Chiron, щоб відродити давню традицію кузовобудування — і власники автомобілів марки палко підтримали цю ідею.

Фото: carscoops.com

Модель, названа на честь гонщика заводської команди Bugatti Альберта Диво, отримала оригінальні обважування та оптику, переналаштовану підвіску. 1500-сильний мотор зберігся, але Divo легше «Широна», генерує більше притискної сили, а на треку Нардо випереджає не лише базову модель, а й Chiron Sport.

До речі, на тому ж James Edition досі — вже сім місяців — намагаються продати місце у черзі на ще ексклюзивніший Bugatti Centodieci. Одна з усього 10 клієнтських машин оцінюється в 12,5 мільйона євро.

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