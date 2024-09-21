Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни — Finance.ua
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Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни

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Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни
Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни, Фото: depositphotos.com
Вартість тарілки борщу в закладах України виросла з 55 грн у 2020 році до 110 грн у 2024.
Про це пише «Реве та стогне ресторатор» з посиланням на дослідження Poster.
Зазначається, що індекс Борщу виріс у 2 рази за останні роки.
Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни

Де в Україні найдорожче замовити борщ у ресторані

Найвища середня ціна страви у закладах:
  • Миколаївщини (130 грн);
  • Херсонщини (129 грн);
  • Харківщини (120 грн);
  • Києва (110 грн).
Найнижчі середні ціни на тарілку борщу — на Тернопільщині (60 грн) та Сумщині (65 грн).
За 5 років клієнти Poster (система автоматизації кафе та ресторанів) продали понад 5 млн порцій борщу.
До кінця 2024 року Poster прогнозує удвічі більше проданих порцій, ніж у 2020 році.
Нагадаємо, в Україні триває сезон овочів, які є складниками «борщового набору». Ціни наразі стабільні та навіть можуть дещо знизитися з початком збору пізніх сортів. Проте як порівняти з минулими роками, капуста подорожчала, а вартість картоплі взагалі побила 10-річний рекорд.
За матеріалами:
Ain.Ua
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