Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни — Finance.ua

Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни Сьогодні 07:22

Ціна борщу в українських ресторанах зросла вдвічі з 2020 року: у яких регіонах найвищі ціни, Фото: depositphotos.com

Вартість тарілки борщу в закладах України виросла з 55 грн у 2020 році до 110 грн у 2024.

Про це пише «Реве та стогне ресторатор» з посиланням на дослідження Poster.

Зазначається, що індекс Борщу виріс у 2 рази за останні роки.

Де в Україні найдорожче замовити борщ у ресторані

Найвища середня ціна страви у закладах:

Миколаївщини (130 грн);

Херсонщини (129 грн);

Харківщини (120 грн);

Києва (110 грн).

Найнижчі середні ціни на тарілку борщу — на Тернопільщині (60 грн) та Сумщині (65 грн).

За 5 років клієнти Poster (система автоматизації кафе та ресторанів) продали понад 5 млн порцій борщу.

До кінця 2024 року Poster прогнозує удвічі більше проданих порцій, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, в Україні триває сезон овочів, які є складниками «борщового набору». Ціни наразі стабільні та навіть можуть дещо знизитися з початком збору пізніх сортів. Проте як порівняти з минулими роками, капуста подорожчала, а вартість картоплі взагалі побила 10-річний рекорд.

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