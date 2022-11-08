Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000 — Finance.ua

Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000
Котирування першої криптовалюти впали нижче рівня $20 000, що негативно вплинуло на решту ринку.
Ціна в моменті досягла локального мінімуму на позначці $19 344 у парі BTC/USDT біржі Binance.
На момент написання BTC торгується близько $19 680.
З топ-20 найбільш капіталізованих активів найглибше просіла Solana — на 18,7% за останню добу. Ціна Dogecoin впала за 24 години на 14,4%.
Токен FTX, що перебуває під сильним тиском продажів, обвалився за добу на 29,6%.
Загальна капіталізація ринку становить $1,01 трлн, згідно з CoinGecko.
Нагадаємо, 4 листопада ціна біткойна подолала рівень $21 000.
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