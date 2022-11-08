Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000

Фінтех і Картки
463
Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000
Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000
Котирування першої криптовалюти впали нижче рівня $20 000, що негативно вплинуло на решту ринку.
Ціна в моменті досягла локального мінімуму на позначці $19 344 у парі BTC/USDT біржі Binance.
Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000
На момент написання BTC торгується близько $19 680.
Читайте також
З топ-20 найбільш капіталізованих активів найглибше просіла Solana — на 18,7% за останню добу. Ціна Dogecoin впала за 24 години на 14,4%.
Ціна Bitcoin провалила рівень $20 000
Токен FTX, що перебуває під сильним тиском продажів, обвалився за добу на 29,6%.
Загальна капіталізація ринку становить $1,01 трлн, згідно з CoinGecko.
Нагадаємо, 4 листопада ціна біткойна подолала рівень $21 000.
Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Саме ця платформа вважається найбільшою та найпопулярнішою у світі. При цьому біржа пропонує багато бонусів своїм користувачам. Наприклад, ви можете торгувати bitcoin без комісій. А ще на Binance легко реєструватись через Дію!

Почати заробляти на Binance

За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.