Ціна Bitcoin перевищила $52 000, це є найвищим показником з листопада 2021 року — Finance.ua
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Ціна Bitcoin перевищила $52 000, це є найвищим показником з листопада 2021 року

Криптовалюта
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Ціна Bitcoin перевищила $52 000, це є найвищим показником з листопада 2021 року
Ціна Bitcoin перевищила $52 000, це є найвищим показником з листопада 2021 року
За даними CoinMarketCap, ціна Bitcoin перевищив 52 400 доларів, що є найвищим показником з листопада 2021 року завдяки позитивним настроям щодо запровадження спеціалізованих біржових фондів США та очікуванням майбутнього халвінгу, що зменшить зростання пропозиції токена.
Провідний цифровий актив зростає протягом чотирьох тижнів поспіль, потроївшись з початку 2023 року.

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За словами аналітиків, хоча відкат цін виглядає правдоподібним, ширший висхідний тренд, схоже, продовжиться, і ціни переглянуть і потенційно перевершать рекордний максимум у 69 000 доларів перед четвертим зменшенням винагороди за майнінг вдвічі, яке відбудеться 19 квітня.
Такого висновку дійшла компанія 10X Research після вивчення минулих даних та індикатора технічного аналізу, який називається індекс відносної сили (RSI).

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