Ціна 7 мільйонів євро і 800 сил: в Італії створили екстремальний гіперкар (фото) — Finance.ua
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Ціна 7 мільйонів євро і 800 сил: в Італії створили екстремальний гіперкар (фото)

Технології&Авто
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Ціна 7 мільйонів євро і 800 сил: в Італії створили екстремальний гіперкар (фото)
Ціна 7 мільйонів євро і 800 сил: в Італії створили екстремальний гіперкар (фото), Фото: Autocar
Італійська компанія 777 Motors показала свою першу модель із простою назвою Hypercar. Всього випустять лише 7 таких одномісних авто вартістю в 7 мільйонів євро.
Про це повідомляє сайт Autocar.
Новий 777 Hypercar — екстремальне трекове купе, що нагадує спортпрототипи з 24-годинних перегонів у Ле-Мані. Обтічне авто отримало обвіс, кіль і величезне антикрило. Двері піднімаються вгору.
В основі гіперкара лежить карбоновий монокок, з вуглеволокна виконані й кузовні панелі, тому маса авто — лише 900 кг. Разом з тим, аеродинаміка забезпечує до 2100 кг притискної сили.
Фото: Autocar
Фото: Autocar
777 Hypercar оснащений високооборотистим V8, що розвиває 800 к. с. при 9000 об/хв. Двигун здатний працювати на екологічно чистому синтетичному паливі.
Максимальна швидкість гіперкара становить 370 км/год, а бічне прискорення в поворотах досягає 4g. На автодромі Монца 777 Hypercar на 2,4 секунди на колі швидше за гоночний спортпрототип Toyota GR010 Hybrid.
У комплекті з авто йде спеціальний гоночний костюм з датчиками, що контролюють пульс, рівень кисню в крові і температуру тіла. Також покупці отримають у подарунок гоночні курси на треку Варано в Італії, або на знаменитому автодромі Індіанаполіса в США.
За матеріалами:
Фокус
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