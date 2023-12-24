Ціна 7 мільйонів євро і 800 сил: в Італії створили екстремальний гіперкар (фото) — Finance.ua

Ціна 7 мільйонів євро і 800 сил: в Італії створили екстремальний гіперкар (фото) 24.12.2023, 00:21 — Технології&Авто

Ціна 7 мільйонів євро і 800 сил: в Італії створили екстремальний гіперкар (фото), Фото: Autocar

Італійська компанія 777 Motors показала свою першу модель із простою назвою Hypercar. Всього випустять лише 7 таких одномісних авто вартістю в 7 мільйонів євро.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Новий 777 Hypercar — екстремальне трекове купе, що нагадує спортпрототипи з 24-годинних перегонів у Ле-Мані. Обтічне авто отримало обвіс, кіль і величезне антикрило. Двері піднімаються вгору.

В основі гіперкара лежить карбоновий монокок, з вуглеволокна виконані й кузовні панелі, тому маса авто — лише 900 кг. Разом з тим, аеродинаміка забезпечує до 2100 кг притискної сили.

Фото: Autocar

777 Hypercar оснащений високооборотистим V8, що розвиває 800 к. с. при 9000 об/хв. Двигун здатний працювати на екологічно чистому синтетичному паливі.

Максимальна швидкість гіперкара становить 370 км/год, а бічне прискорення в поворотах досягає 4g. На автодромі Монца 777 Hypercar на 2,4 секунди на колі швидше за гоночний спортпрототип Toyota GR010 Hybrid.

У комплекті з авто йде спеціальний гоночний костюм з датчиками, що контролюють пульс, рівень кисню в крові і температуру тіла. Також покупці отримають у подарунок гоночні курси на треку Варано в Італії, або на знаменитому автодромі Індіанаполіса в США.

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