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Ціна $10 800 і витрата 3,7 л на 100 км: представлено найдешевший автомобіль Honda (фото)

Технології&Авто
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Мінівен Honda N-Box
Мінівен Honda N-Box
Мінівен Honda N-Box пройшов планову модернізацію і надходить у продаж в Японії з 22 червня за ціною від 1 739 100 до 2 475 000 єн ($10 800 — $15 400), тобто це найдешевша Honda.
Її подробиці розкрили на сайті японського виробника.

Зовнішній вигляд

Honda N-Box Joy
Honda N-Box Joy, Фото: Honda
3,4-метрова Honda N-Box належить до кей-карів — класу субкомпактних міських авто. Мінівен вирізняється кутастим дизайном з коротким капотом та зсувними дверима.
Дизайн оновили у версії Honda N-Box Custom — встановили нові решітку радіатора та передній бампер, а також дещо змінили фари.
У лінійці є також варіант Joy у позашляховому стилі. Крім того, пропонують пакети Blacl Style (із чорним декором на кузові та в салоні) і Fashion Style (із білим дахом).
У салоні покращили оздоблення
У салоні покращили оздоблення, Фото: Honda  

Салон

У салоні Honda N-Box покращили оздоблення, а також додали кишені для дрібних речей і USB-порт. 9-дюймовий тачскрін став стандартним у всіх версіях мінівена. За потреби задні сидіння можна замінити висувним пандусом для перевезення осіб із інвалідністю на колісних кріслах.
Мінівен пропонують у версіях на 58 і 64 к. с.
Мінівен пропонують у версіях на 58 і 64 к. с., Фото: Honda  

Технічні характеристики

Нова Honda N-Box зберегла 658-кубові двигуни — 58-сильний атмосферний і 64-сильний з турбонаддувом.
Середня витрата пального складає 3,7−3,9 л/100 км. Усі модифікації оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.
За матеріалами:
Фокус
Авто
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