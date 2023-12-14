Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото) — Finance.ua

Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото) Сьогодні 22:55 — Технології&Авто

Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото)

В Індії презентували новий Kia Sonet. Компактний бюджетний кросовер пройшов модернізацію і з початку 2024 року надійде в продаж за ціною приблизно в 10 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Kia.

Кросовер Kia Sonet став агресивнішим на вигляд завдяки повністю новій передній частині з масивним бампером, Г-подібними діодними фарами та збільшеною решіткою радіатора. Ліхтарі з'єднані діодною смугою.

У салоні Kia Sonet 2024 покращено оздоблення сидінь. Бюджетна модель вперше отримала цифрову панель приладів, а центральний тачскрін збільшили до 10,25 дюймів у діагоналі. Замінено і кнопки на центральній панелі.

Базова комплектація Kia Sonet включає кондиціонер, 6 подушок безпеки та систему стабілізації. Топові версії отримали панорамний дах, електропривод водійського крісла, вентиляцію сидінь, акустику Bose, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування і контролю розмітки.

Новий Kia Sonet запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,2 л (83 к.с.) і 1,0 л турбо (120 к.с.), а також із 1,5-літровим 116-сильним турбодизелем. Можна обрати 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП, а також 7-ступінчастий робот.

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