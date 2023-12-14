Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото) — Finance.ua
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Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото)

Технології&Авто
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Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото)
Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото)
В Індії презентували новий Kia Sonet. Компактний бюджетний кросовер пройшов модернізацію і з початку 2024 року надійде в продаж за ціною приблизно в 10 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Kia.
Кросовер Kia Sonet став агресивнішим на вигляд завдяки повністю новій передній частині з масивним бампером, Г-подібними діодними фарами та збільшеною решіткою радіатора. Ліхтарі з'єднані діодною смугою.
Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото)
У салоні Kia Sonet 2024 покращено оздоблення сидінь. Бюджетна модель вперше отримала цифрову панель приладів, а центральний тачскрін збільшили до 10,25 дюймів у діагоналі. Замінено і кнопки на центральній панелі.
Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото)
Базова комплектація Kia Sonet включає кондиціонер, 6 подушок безпеки та систему стабілізації. Топові версії отримали панорамний дах, електропривод водійського крісла, вентиляцію сидінь, акустику Bose, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування і контролю розмітки.
Ціна $10 000 і багате оснащення: представлено найдешевший кросовер Kia (фото)
Новий Kia Sonet запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,2 л (83 к.с.) і 1,0 л турбо (120 к.с.), а також із 1,5-літровим 116-сильним турбодизелем. Можна обрати 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП, а також 7-ступінчастий робот.
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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