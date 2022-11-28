Ціна $1,3 мільйона і 2,3 с до сотні: представлено найшвидше та найдорожче чеське авто — Finance.ua
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Ціна $1,3 мільйона і 2,3 с до сотні: представлено найшвидше та найдорожче чеське авто

Технології&Авто
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Ціна $1,3 мільйона і 2,3 с до сотні: представлено найшвидше та найдорожче чеське авто
Ціна $1,3 мільйона і 2,3 с до сотні: представлено найшвидше та найдорожче чеське авто
Чеська компанія Praga презентувала суперкар Bohema. Загалом випустять лише 89 таких авто вартістю $1,3 мільйона. Про це повідомляє офіційний веб-сайт марки.
Компанія Praga випускала розкішні автомобілі у 30-х роках, а тепер вона відроджена та створює екстремальні трекові суперкари. Bohema — двомісне купе з карбоновим кузовом вагою лише 989 кг.
Дизайн Praga Bohema продиктований міркуваннями аеродинаміки. У авто виражений «ніс» як у гоночних болідів, великий передній спойлер і заднє антикрило, що регулюється. На швидкості 250 км/год вони утворюють 900 кг притискної сили.
Ціна $1,3 мільйона і 2,3 с до сотні: представлено найшвидше та найдорожче чеське авто
В оздобленні салону поєднуються карбон та алькантара. Кермо виконане у стилі болідів «Формули-1», а прямо на ньому встановлений дисплей цифрової панелі приладів.
Ціна $1,3 мільйона і 2,3 с до сотні: представлено найшвидше та найдорожче чеське авто
Чеський суперкар оснащений 3,8-літровим V6 твін-турбо від Nissan GT-R, доопрацьованим британською компанією Litchfield. Його потужність підняли до 710 л. с. та додали титановий спортивний вихлоп.
З 6-ступінчастою секвентальною КПП розгін до 100 км/год займає 2,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 300 км/год. Це не тільки найдорожчий, а й найшвидший чеський автомобіль.
Нова Praga Bohema оснащена активною підвіскою із жорстким спортивним режимом для треку та комфортабельним — для доріг загального користування. Уповільнюють суперкар карбоново-керамічні гальма.
За матеріалами:
Фокус
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