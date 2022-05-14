"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $321,8 млн і EUR29,7 млн — Finance.ua

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $321,8 млн і EUR29,7 млн

Вчора 16:10 — Валюта

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, за цей тиждень він придбав всього $5,5 млн і EUR4 млн.

На цьому тижні Нацбанк ухвалив постанову № 96 від 9 травня, якою відмовився від безготівкових угод з купівлі-продажу валюти в євро, і повідомив, що буде проводити такі операції виключно в доларах США.

Як повідомлялося, в перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни «чиста» купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і EUR20 млн, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був істотно розширений.

Однак у наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу — збільшуватися. В результаті інтервенції НБУ в квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому і $1,31 млрд у січні.

Низка експертів, зокрема ексзаступник голови Нацбанку Олег Чурій, який курирував валютну політику, запропонували переглянути перелік критичного імпорту в бік істотного його скорочення, так як сьогодні він покриває 89% товарного імпорту 2021 року.

Загалом із початку року Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 804,3 млрд і EUR110,97 млн, а продав $6 млрд 484,04 млн і EUR1 млрд 789,11 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти становила $1 млрд 147,4 млн і EUR110,97 млн, а продаж — $3 млрд 713,89 млн і EUR1 млрд 789,11 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, згідно з даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.