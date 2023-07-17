Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $400 млн — Finance.ua
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Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $400 млн

Валюта
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Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) на другому тижні липня знизився до $400,7 млн із $471,9 млн у перший і $520,4 млн в останній тиждень червня.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 10 до 14 липня 2023 року купівля ним валюти впала з $6,7 млн до $0,9 млн, тоді як продаж — з $478,5 млн до $401,6 млн.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще приблизно на 10 коп. — до близько 37,10 грн/$1.
Загалом із початку цього року НБУ придбав на ринку $185,4 млн, тоді як продав $13 млрд 336,0 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд з $1,93 млрд у травні.
Однак у зв’язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% - до $39,00 млрд.
Якщо вас цікавить фінансова система України та які є програми підтримки для бізнесу і населення, пропонуємо вам відвідати захід Ukrainian Credit Conference, який відбудеться в Києві 19 липня.

Ukrainian Credit Conference, головний фінансовий захід року

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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