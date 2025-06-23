Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7% — Finance.ua
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Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%

Валюта
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Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%
Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%
Національний банк України (НБУ) минулого тижня за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку на $138,7 млн, або на 23,7%, — до $724,0 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.
Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що весь минулий тиждень сальдо було негативним і коливалося від $0,4 млн у понеділок до $13,7 млн у вівторок, $14,1 млн у середу та $11,9 млн у четвер.
Офіційний курс гривні зріс з 41,4466 грн/$1 на початку тижня до 41,8335 грн/$1 на його кінець.
На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня змінився: купівля зросла — приблизно 41,71 грн/$1, а продаж зріс — близько 41,80 грн/$1.
«Курс долара США зберігається у контрольованому діапазоні, демонструючи мінімальні зміни у межах так званої плаваючої стабільності. Це стало можливим завдяки системному впливу ключових чинників: високим валютним резервам, стриманому попиту з боку населення, помірній діловій активності та прогнозованим обсягам валютної пропозиції», — описали ситуацію експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну «КИТ Group».
На думку аналітиків, у найближчі два-чотири тижні курс долара, ймовірно, залишатиметься стабільним у межах 41,10−41,80 грн/$1, без значних коливань спреду.
У середньостроковій перспективі, протягом двох-чотирьох місяців, можливе зміцнення долара до рівня 42,00−42,50 грн/$1 у разі активізації імпорту, збільшення бюджетних витрат або прискорення інфляції.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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