Чисті міжнародні резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3% до $16,8 млрд — Finance.ua
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Чисті міжнародні резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3% до $16,8 млрд

Вчора 15:12Казна та Політика
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Чисті міжнародні резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3% до $16,8 млрдЧисті міжнародні резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3% до $16,8 млрд
Чисті міжнародні резерви Національного банку у квітні скоротилися на 4,3% до 16,810 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це свідчать дані НБУ.
З початку року чисті резерви скоротилися на 19,1% із 20,767 млрд доларів.
Офіційні резервні активи НБУ у квітні скоротилися на 4,2% до 26,940 млрд доларів, а з початку року скоротилися на 12,9% з 30,941 млрд доларів.
У 2021 році вони зросли на 6,2% з 29,133 млрд доларів, а в 2020 — збільшилися на 15,1% з 25,302 млрд доларів.
При цьому валові резервні зобов’язання у квітні скоротилися на 3,9% до 10,131 млрд доларів, а з початку року — на 0,4% з 10,174 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • 2021 року чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 14,6% з 18,144 млрд доларів до 20,765 млрд доларів, при цьому 2020 року чисті резерви збільшилися на 14,5% з 15,785 млрд доларів.
За матеріалами: Українські Новини
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