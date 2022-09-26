Чим відрізняються IRIS-T SLM та NASAMS, та як вони діють — Finance.ua

Чим відрізняються IRIS-T SLM та NASAMS, та як вони діють Вчора 14:34

Пуск ракети AIM-120 комплексом NASAMS

в 12 країнах. Його розробкою займалися лише 2 компанії NASAMS більш рання технологія (на озброєнні з 2006 року), і тому цей комплекс ППО вже перебуває на озброєнніЙого розробкою займалися лише 2 компанії Raytheon (США) та Kongsberg (Норвегія).

У комплексі NASAMS спочатку використовуються ракети AIM-120 з принципом наведення радіолокації, тоді як в IRIS-T — з інфрачервоним.

Версія ЗРК NASAMS 3 (з 2019 року стоїть на озброєнні Норвегії. — Ред.) отримала можливість вести вогонь різними типами ракет:

AIM-9X Sidewinder Block II (інфрачервоне наведення);

AMRAAM-ER (AIM-120 збільшеною до 40 км. дальності);

IRIS-T.

NASAMS 3 може перехоплювати цілі, що летять зі швидкістю до 1000 метрів на секунду, це 3600 км/год. Тобто будь-який літак чи крилату ракету. Імовірність ураження цілі однією ракетою — 0,85.

Про можливість перехоплювати балістичні ракети виробником не заявляється, хоча іноді можна зустріти непідтверджену інформацію про те, що NASAMS може перехоплювати балістичні цілі.

AIM-120 останніх версій коштує набагато дорожче за європейський аналог: від $700 000 до двох мільйонів доларів за одиницю, проти ціни $430 000 для IRIS-T.

Хоча сам комплекс NASAMS може стріляти і старими версіями AIM-120, які можна порівняти за вартістю, незважаючи на використання активного радіолокаційного наведення.

Починаючи з версії 2 комплекс використовує новий радар AN/MPQ-64F1/A3 з інструментальною дальністю виявлення 120 кілометрів, попередня версія мала дальність лише 75 кілометрів.

У німецького TRML-4D дальність набагато більша — 250 км, тому в комплексі стандартної комплектації використовується лише один радіолокатор, на відміну від кількох у NASAMS.

Стандартна батарея NASAMS складається з:

машини керування;

оптичної станції;

8 радарів;

12 пускових установок (по шість ракет кожна).

Стандартна батарея IRIS-T складається з:

машини керування;

одного радара;

3 пускових установок (по вісім ракет кожна).

Ще одна відмінність NASAMS 3 від IRIS-T — наявність оптичної станції наведення MSP500, яка дозволяє запускати ракети без включення радара, тобто не видаючи свою позицію. Ймовірно, така можливість може використовуватись на невеликій дальності від цілі.

Вартість

Вартість однієї батареї NASAMS, нещодавно замовленої у Raytheon урядом США для України, становить близько $30 мільйонів доларів за комплекс. Що саме входить у поняття «комплекс», скільки в ньому елементів та яких саме, сказати так само складно, як і у випадку з європейським аналогом.

Отже, за вартістю одного комплексу ППО NASAMS 30 мільйонів доларів він, теоретично, може прикрити площу 362 тис. км (якщо судити за максимальною дальністю виявлення. — Ред.) та збити 72 цілі (за кількістю ракет у батареї. — Ред.).

Або якщо розставити радіолокатори в лінію з перекриттям 30%, то можна «закрити» смугу довжиною близько 670 кілометрів (довжина кордону з Білоруссю становить 1084,2 км).

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