Чи може IRIS-T SLM «закрити небо» України — Finance.ua
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Чи може IRIS-T SLM «закрити небо» України

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Чи може IRIS-T SLM «закрити небо» України
Чи може IRIS-T SLM «закрити небо» України. Finance.ua розбирався в новій статті «Що може ППО IRIS-T, і в чому відмінність від NASAMS. Коли його отримає Україна».
Європейський ЗРК — дуже сучасна та технологічна система протиповітряної оборони. Судячи з характеристик, може дуже ефективно боротися проти «аеродинамічних цілей». А до них належать:
  • Літаки (зокрема безпілотники);
  • Гелікоптери (виявити вертоліт, що завис, дуже складно);
  • Крилаті ракети.
Тобто IRIS-T SLM може впевнено «працювати» проти авіації росії, у тому числі проти ракет «Калібр» Х-55, Х-101 та інших дозвукових та надзвукових крилатих ракет. Немає жодних сумнівів, що комплекс зможе із досить високою ймовірністю знищити таку ціль. На випробуваннях він демонстрував такі можливості.
Що ж стосується балістичних ракет «Іскандер» і «Кинжал» (це той же «Іскандер», але запускається з літака. — Ред.), то жодних заяв від виробника або експертів, які заслуговують на довіру, щодо можливості боротися з такими цілями немає.
Хоча принципових проблем із перехопленням балістичних ракет немає, для цього потрібні спеціалізовані системи протиракетної оборони (ПРО), наприклад THAAD або Patriot. Чи зможе IRIS-T SLM перехватити і збити балістичну ракету — не відомо.
Проблема перехоплення балістичних цілей полягає в тому, що така ракета летить на ціль практично вертикально зверху-вниз, з дуже великою швидкістю.
Для «Іскандера» це швидкість 750 метрів на секунду (2700 км/год), а це означає, що зону дії IRIS-T SLM (20 км по висоті) він подолає за 26 секунд, тоді як крилата ракета «Калібр» буде вразлива протягом 2,7 хвилин, що у 6 разів більше.
Таким чином, ЗРК IRIS-T SLM зможе впевнено вражати цілі у своїй «зоні відповідальності» — літаки та крилаті ракети, балістичні ракети — швидше за все ні, адже його проектували та випробовували не для цього.
IRIS-T SLM чи NASAMS: що краще?
Ідеологічно, комплекси IRIS-T SLM та NASAMS дуже схожі. Обидва збудовані по відкритій архітектурі, обидва використовують ракети повітря-повітря як зенітні та обидва є продуктом кооперації кількох іменитих виробників зброї.
Обидва комплекси ППО можуть захистити і від літаків, і від крилатих ракет. А дальність та висота враження цілі практично аналогічні (40 км по дальності та 20 по висоті). На те вони й комплекси середньої дальності.
Читайте більше у статті —

Що може ППО IRIS-T, і в чому відмінність від NASAMS

За матеріалами:
Finance.ua
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