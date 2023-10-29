Чим відрізняється призов від служби за контрактом — Finance.ua

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Чим відрізняється призов від служби за контрактом

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В Україні вже рівно 20 місяців діє воєнний стан і загальна мобілізація. У Міноборони розповіли, чим відрізняються служба за контрактом і мобілізація, передає АрміяInform.
Серед головних відмінностей у порядку проходження зазначених видів служби під час дії воєнного стану можна виділити такі:
  • терміни служби;
  • відрядження;
  • підстави звільнення з військової служби відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Терміни. Під час військової служби за контрактом вона закінчується в зазначені терміни, які вказані в документах або ж після оголошення про демобілізацію. Під час служби за мобілізацією вона закінчується в терміни, які позначає президент України. Тобто, після закінчення воєнного стану.
Відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних і комунальних навчальних закладів. Під час служби за контрактом військових можуть відрядити до різних установ для виконання завдань в інтересах держави та її безпеки. При цьому, громадянин залишається на військовій службі.
Підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації. Демобілізація громадян може відбутися за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Приміром, це може бути дружина чи чоловік з інвалідністю або якщо в одного з батьків військовослужбовця чи другої половинки є інвалідність І чи ІІ групи.
Також приводом для звільнення може стати наявність трьох і більше дітей віком до 18 років.
З 1 листопада виїхати з України зможуть визначені законодавством категорії військовозобов'язаних. При цьому ті чоловіки, які виїхали, супроводжуючи осіб, зазначених у списку згідно із законодавством, зобов’язані повернутися в країну не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.
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