Чим світу загрожує вихід росії із зернової угоди — Борель — Finance.ua
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Чим світу загрожує вихід росії із зернової угоди — Борель

Казна та Політика
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Чим світу загрожує вихід росії із зернової угоди — Борель
Чим світу загрожує вихід росії із зернової угоди — Борель
росія несе відповідальність за глобальну кризу з постачанням продовольства, заявив у четвер, 20 липня, голова євродипломатії Жозеп Боррель.
Він зазначив, що вихід росії із «зернової угоди» спричинить велику і глибоку харчову кризу у світі.
Про це пише Reuters.
Боррель також звинуватив росію в свідомому нападі на зернові склади в південному портовому місті Одеса, що, за його словами, ще більше посилить продовольчу кризу.
«Що нам точно відомо, так це те, що це спричинить велику і глибоку продовольчу кризу у світі», — заявив Боррель.

Finance.ua:

  • 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно у рамках Чорноморської зернової ініціативи. У МЗС росії 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У кремлі висунули свої умови — першим пунктом вимог було підключення до SWIFT «Россєльхозбанку».
За матеріалами:
Finance.ua
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