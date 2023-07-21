Чим світу загрожує вихід росії із зернової угоди — Борель Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Чим світу загрожує вихід росії із зернової угоди — Борель

росія несе відповідальність за глобальну кризу з постачанням продовольства, заявив у четвер, 20 липня, голова євродипломатії Жозеп Боррель.

Він зазначив, що вихід росії із «зернової угоди» спричинить велику і глибоку харчову кризу у світі.

Про це пише Reuters

Боррель також звинуватив росію в свідомому нападі на зернові склади в південному портовому місті Одеса, що, за його словами, ще більше посилить продовольчу кризу.

«Що нам точно відомо, так це те, що це спричинить велику і глибоку продовольчу кризу у світі», — заявив Боррель.

Finance.ua:

16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно у рамках Чорноморської зернової ініціативи. У МЗС росії 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У кремлі висунули свої умови — першим пунктом вимог було підключення до SWIFT «Россєльхозбанку».

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